Gartner Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der IT-Dienstleister Gartner verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2.3% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Social Media war die Stimmung gegenüber Gartner in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei es mehr positive als negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Auch die technische Analyse zeigt positive Signale, da der Kurs der Gartner-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage liegt.

Die Analystenbewertungen für Gartner sind insgesamt neutral, wobei die durchschnittliche Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -21,63 Prozent anzeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung basierend auf der Meinung der Analysten. Insgesamt erhält Gartner daher eine "Neutral"-Bewertung. Trotz positiver Stimmung und technischer Signale sind die Analysten vorsichtig und sehen ein Abwärtspotenzial für die Gartner-Aktie.