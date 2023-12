Gartner Aktie: Alles kein Problem!

Gartner: Analysten geben "Neutral"-Rating

Gemäß der Analysteneinschätzung für Gartner ergibt sich ein durchschnittliches "Neutral"-Rating, basierend auf den Bewertungen der letzten zwölf Monate. In diesem Zeitraum gab es eine positive Einschätzung, drei neutrale und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 361 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 446,47 USD einem potenziellen Rückgang um -19,14 Prozent entspricht. Daher wird die Gartner-Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Gartner ein aktuelles KGV von 34,73 auf und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 61,28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Der Blick auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Gartner als neutral eingestuft werden. Dies spiegelt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung wider.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Gartner bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Gartner-Aktie auf Basis der Analystenbewertung, der fundamentalen Kriterien, des Sentiments und der Dividende.