Garrett Motion Aktie: Das ist erstaunlich

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Garrett Motion in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Die Aktie wird daher von den Analysten als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Faktoren als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Garrett Motion. Der RSI7 beträgt 34,78 und der RSI25 liegt bei 43,08, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die technische Analyse zeigt hingegen eine positive Bewertung für die Garrett Motion-Aktie. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 7,39 EUR, während der Kurs der Aktie bei 9,05 EUR liegt, was einer Abweichung von +22,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,31 EUR zeigt eine positive Abweichung von +8,9 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse das Rating "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Aktie von Garrett Motion, wobei das Anleger-Sentiment und das allgemeine Sentiment eher negativ sind, während die technische Analyse eher positiv ausfällt. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung "Neutral" wider.