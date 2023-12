Garrett Motion Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Garrett Motion liegt bei 67,86, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,62 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf Garrett Motion zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv, allerdings gab es auch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Garrett Motion derzeit 1,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,57 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Garrett Motion basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.