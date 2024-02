Garrett Motion Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung und Diskussionen: Die Stimmung unter den Anlegern hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch im Vergleich zum üblichen Niveau stabil, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Garrett Motion-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Garrett Motion liegt derzeit bei 7,26 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 8,4 EUR lag, was einem Abstand von +15,7 Prozent entspricht, erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,98 EUR, was einer Differenz von +5,26 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Relative Strength Index (RSI): Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 27,78 Punkten, was bedeutet, dass die Garrett Motion-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, welcher auf einer 25-Tage-Basis basiert, liegt bei 46,24, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Garrett Motion-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit überwiegend positiven Diskussionen an sieben Tagen und überwiegend negativen Diskussionen an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".