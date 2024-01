Garrett Motion Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung unter den Anlegern ist in Bezug auf Garrett Motion in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden an 12 Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negativen Aspekte im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Bewertung von "Gut" auf Basis des Anleger-Sentiments.

Es hat eine signifikante Verbesserung im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Garrett Motion in den letzten vier Wochen gegeben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der Garrett Motion-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 19, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Garrett Motion.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt ebenfalls positive Signale für die Aktie. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt zeigt die Analyse der Anlegerstimmung, der Kommunikationsfrequenz, des RSI und der technischen Analyse, dass Garrett Motion derzeit eine positive Bewertung erhält.