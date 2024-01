Garrett Motion Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Garrett Motion-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,2 EUR einen Abstand von +15,01 Prozent vom GD200 (7,13 EUR) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,18 EUR, was einem Abstand von +14,21 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Garrett Motion ist positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Garrett Motion, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Garrett Motion-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf einer 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung für die Garrett Motion-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.