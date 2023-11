Garrett Motion Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Sentiment und Buzz sind wichtige Faktoren bei der Analyse des Stimmungsbildes einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen ist bei Garrett Motion eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festzustellen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Garrett Motion daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Garrett Motion in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurden insbesondere negative Themen in den Diskussionen in den Fokus gerückt, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Garrett Motion-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 7,05 EUR für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6,85 EUR auf ähnlichem Niveau (-2,84 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Garrett Motion eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 42,86 Punkte, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 42,22 führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Garrett Motion auf Basis der Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.