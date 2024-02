Garrett MotionPreferred löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Garrett Motion wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 27,5 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um Garrett Motion in Bezug auf Diskussionen und Stimmungsänderungen eher gering ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie in den vergangenen Monaten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Garrett Motion diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Garrett Motion bei 7,23 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,75 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +21,02 Prozent und führt daher zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,87 EUR, was einen Abstand von +11,18 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.