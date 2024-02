Garrett MotionPreferred Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse von Garrett Motion zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,23 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,75 EUR erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +21,02 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 7,87 EUR, was einem Abstand von +11,18 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktion in sozialen Medien, dass über Garrett Motion in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ diskutiert wurde. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Garrett Motion-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 27,5 Punkten liegt. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Garrett Motion eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine negative Veränderung der Stimmungsrate verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für Garrett Motion in diesem Punkt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment, dass Garrett Motion derzeit gemischte Bewertungen erhält, wobei das Anleger-Sentiment überwiegend negativ ausfällt. Daher sollten Anleger diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.