Garrett MotionPreferred Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für die Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings war in den letzten Tagen besonders viel negative Rede über das Unternehmen Garrett Motion zu vernehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt für Garrett Motion einen RSI-Wert von 67,86 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 44,62 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie von Garrett Motion zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet werden kann. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Garrett Motion Aktie derzeit +1,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -0,57 Prozent beläuft. Somit ist die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" einzustufen.

