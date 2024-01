Garrett MotionPreferred Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der nutzen lässt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Garrett Motion-Aktie beträgt aktuell 19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und ist weniger volatil als der RSI7. Auf dieser Basis wird Garrett Motion weder als überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Gut"-Rating für Garrett Motion.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Garrett Motion wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmung und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating für Garrett Motion. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,08 EUR, womit der Kurs der Aktie um +20,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Abweichung von +21,08 Prozent und somit zu einem weiteren "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Für Garrett Motion wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage waren es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.