Garo AB Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Garo-Aktie weist einen RSI von 35 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 38,39 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien um Garo zeigen keine klaren Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Garo-Aktie bei 41,55 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,94 SEK deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 30,31 SEK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Garo in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie weist ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.