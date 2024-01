Garmin Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Eine Analyse von Garmin auf sozialen Plattformen ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Garmin in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden sieben konkret berechnete Signale berücksichtigt, von denen sieben als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Handelssignale eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Garmin daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,31 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 2,7 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Garmin beträgt 20, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Schließlich wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) zur Einschätzung herangezogen. Der RSI7 liegt bei 81,6 Punkten, was darauf hinweist, dass Garmin überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Garmin in diesem Abschnitt.