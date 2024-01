Garmin Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Garmin liegt bei 98,56, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 45,4, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde Garmin in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird der Wert als "Neutral" eingestuft. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen ergab 6 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Analysten haben Garmin in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen gegeben, wovon 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -2,32 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Garmin eine "Gut"-Bewertung.

Das KGV von Garmin liegt bei 20,44 und ist damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Garmin auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.