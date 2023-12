Garmin Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Garmin zeigt der RSI einen Wert von 24,6, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 25,37, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Garmin-Aktie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 120 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (128,67 USD) eine mögliche negative Entwicklung von -6,74 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie aus Analystensicht insgesamt als "Neutral" empfohlen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, jedoch gab es auch einige Tage mit überwiegend negativen Diskussionen über das Unternehmen Garmin. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet weist die Garmin-Aktie ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,44 auf, was sie als preisgünstig erscheinen lässt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt das KGV von Garmin um 67 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer positiven fundamentalen Bewertung als "günstig" führt. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis ebenfalls ein "Gut"-Rating.