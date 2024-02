Garmin Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Garmin-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da auf dieser Basis weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation vorliegt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses weist Garmin eine Rendite von 35,21 Prozent auf, was mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,71 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Garmin mit 41,92 Prozent deutlich darüber. Somit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Garmin-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +20,64 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von +8,04 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Garmin ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,44 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 40,35. Dies führt zu einer Unterbewertung von 49 Prozent und einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.