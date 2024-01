Garmin Aktie: Der Knaller!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Garmin jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Garmin in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung bekommt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Garmin von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei schlussendlich 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden, wodurch eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Garmin liegt momentan bei 2,31 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Garmin-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Garmin insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Garmin vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 120 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,32 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Garmin für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.