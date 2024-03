Garmin Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Garmin verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,35 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine überdurchschnittliche Leistung von 58,88 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt bei -0,87 Prozent, wobei Garmin aktuell um 58,22 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Garmin-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 31, was eine neutrale Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 14,67, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Rating für Garmin auf Basis des RSI.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, und Garmin weist hier einen Wert von 21,95 auf. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,7 liegt das Unternehmen damit deutlich günstiger und wird als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit zehn Tagen negativer Kommunikation und nur vier Tagen mit positiven Themen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen in der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.