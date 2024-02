Garmin Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Garmin wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr positiv bewertet. Mit einer Rendite von 35,21 Prozent liegt Garmin um mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,69 Prozent verzeichnet, übertrifft Garmin mit einer Rendite von 40,9 Prozent deutlich den Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs liegt bei 111,62 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 133,58 USD lag, was einer Abweichung von +19,67 Prozent entspricht. Daher wird die Garmin-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 124,58 USD um +7,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Mit einem RSI von 22,62 und einem RSI25 von 36,64 wird die Aktie als "Gut" bzw. "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Garmin-Aktie hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann. Allerdings ergibt sich auch ein Schlecht-Signal, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Garmin bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.