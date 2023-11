Garmin Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Wahrnehmung von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Garmin wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Garmin bei 2,43 Prozent, was 602,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 604. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Garmin liegt bei 20,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 61,56 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Garmin liegt bei 31,04, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 20,32, was zu einer guten Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für Garmin.