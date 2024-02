Garibaldi Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Garibaldi-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+33,33 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Garibaldi-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Gut".

Bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt kann ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,45 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Garibaldi aktuell mit einem Wert von 20 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 36, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt für die RSI die Einstufung "Gut".