Garibaldi Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Garibaldi liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 49 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Rendite von -60 Prozent entspricht. Ebenso zeigt sich die Rendite im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" mit einem Unterschied von 49,32 Prozent deutlich negativ, da die Branche im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -10,68 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,13 CAD für den Schlusskurs der Garibaldi-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,09 CAD, was einem Unterschied von -30,77 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,1 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Garibaldi-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Garibaldi.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an zehn Tagen und einer überwiegend negativen an einem Tag. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Garibaldi ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.