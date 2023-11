Gardenscapes von Playrix schließt sich mit Aptoide zusammen, um weltweit zu expandieren

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Catappult, die marktführende alternative Spielevertriebs- und Monetarisierungsplattform von Aptoide und Digital Turbine, kündigte heute an, dass sie im Oktober Gardenscapes, das beliebte Match-3-Puzzlespiel von Playrix, aufnehmen wird. Diese Partnerschaft wird es Gardenscapes ermöglichen, ein noch größeres Publikum zu erreichen und seine Spielerbasis in neuen und bestehenden Märkten zu vergrößern.„Wir freuen uns, mit Catappult zusammenzuarbeiten, um Gardenscapes noch mehr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen," sagte Victoria Kuleshova, Leiterin der Geschäftsentwicklung bei Playrix. „Catappult hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Wachstum und Erfolg von Handyspielen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft uns dabei helfen wird, Gardenscapes auf die nächste Stufe zu heben."Eine strategische Allianz für weltweite ReichweiteGardenscapes ist ein globales Phänomen das weltweit über 100 Millionen Mal heruntergeladen und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Das Spiel wurde für sein süchtig machendes Gameplay, die atemberaubende Grafik und die herzerwärmende Geschichte gelobt.„Die Partnerschaft mit Playrix, um Gardenscapes auf die Catappult-Plattform von Aptoide zu bringen, ist eine aufregende Gelegenheit für uns alle", kommentierte Paulo Trezentos, CEO von Aptoide. „Gardenscapes ist eines der beliebtesten Handyspiele der Welt, und wir sind zuversichtlich, dass es auf Catappult ein großer Erfolg werden wird. Wir werden Playrix dabei unterstützen, Gardenscapes zu einem noch größeren globalen Phänomen zu machen."Bereitstellung eines einzigartigen Portfolios von Partnern und DienstleistungenDie einzigartige Stärke von Aptoide liegt in seinen strategischen Allianzen, von denen GamesHub, eine hochgradig kuratierte Umgebung für die Entdeckung von Premium-Apps, die in Partnerschaft mit Digital Turbine entwickelt wurde, ein weiterer Meilenstein ist. Bis Ende 2023 soll GamesHub auf 80 bis 100 Millionen US-Geräten von Anbietern wie Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket und BLU US verfügbar sein.Darüber hinaus und zusammen mit den branchenweit besten Anti-Betrugs-Systemen des Unternehmens bietet die AppCoins Wallet-Integration Entwicklern eine sichere und transparente Umgebung, die es ihnen ermöglicht, sich auf die Entwicklung der besten Spiele zu konzentrieren. Die AppCoins Wallet-Unterstützung kommt Entwicklern zugute, indem sie die Monetarisierung verbessert, Innovation und gegenseitiges Vertrauen fördert und natürlich die allgemeine Benutzererfahrung verbessert.Eine wichtige PartnerschaftDurch die neue Integration erhält Gardenscapes Zugang zu Catappults unübertroffenem globalen Netzwerk von App-Stores und kann darüber hinaus eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Nutzerakquise, Marketing, Lokalisierung und Kundensupport in Anspruch nehmen.„Die Integration von Gardenscapes mit Catappult ist eine wichtige Nachricht für die Mobile-Gaming-Branche", erklärte Álvaro Pinto, COO von Aptoide. „Sie zeigt, dass zwei der führenden Unternehmen für mobile Spiele zusammenarbeiten, um ein größeres Publikum zu erreichen und ihr Geschäft auszubauen. Wir freuen uns, Teil dieser wichtigen Partnerschaft zu sein."Der Aufstieg des alternativen SpielvertriebsDie Integration von Gardenscapes stellt eine Partnerschaft zwischen zwei der weltweiten führenden Unternehmen für mobile Spiele dar. Playrix ist der Entwickler von einigen der beliebtesten Handyspiele, darunter Gardenscapes, Homescapes und Fishdom. Catappult ist als führende alternative Spiele-Vertriebsplattform der ideale Partner für Entwickler und Publisher, um ihre Spiele auf den Markt zu bringen, zu erweitern und auszubauen.Die Partnerschaft zwischen Catappult und Playrix ist auch ein Zeichen für die wachsende Bedeutung des alternativen Spielvertriebmarktes. Alternative Vertriebsplattformen für Spiele bieten Entwicklern eine Möglichkeit, ihre Spiele außerhalb der traditionellen App-Stores zu verbreiten und zu monetarisieren. Dies wird immer wichtiger, da die App-Stores immer gesättigter und wettbewerbsfähiger werden.Informationen zu CatappultCatappult von Aptoide und Digital Turbine ist die führende alternative Plattform für den Vertrieb und die Monetarisierung von mobilen Spielen. Mit mehr als 430 Millionen Nutzern verbindet sie Entwickler mit mehr als 10 alternativen App-Stores auf der ganzen Welt und optimiert Vertrieb, Werbung und Monetarisierung. Mit der branchenweit einfachsten Integration und umfassenden Dienstleistungen wie Nutzerakquise, Marketing, Lokalisierung und Support verhilft Catappult Entwicklern zum Erfolg. Innovation und Benutzererfahrung stehen im Mittelpunkt der Mission von Catappult, die Zukunft des mobilen Spielens zu gestalten.Weitere Informationen über Catappult und seine Dienstleistungen finden Sie auf www.catappult.io.