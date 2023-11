Garda Diversified Ppty Fund Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Garda Property Group liegt bei 25 und erhält somit die Einstufung "Gut". Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 36,9 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Garda Property Group auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Garda Property Group in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Garda Property Group-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,19 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,11 AUD weicht um -6,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,05 AUD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,71 Prozent). Somit ergibt sich hier eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Garda Property Group-Aktie damit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei der Untersuchung dieser Faktoren für die Garda Property Group zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Beiträgen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Garda Property Group weist laut Messung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.