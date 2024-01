Garda Diversified Ppty Fund Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "ExcelFin Acquisition Corp":

Die Garda Property Group verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,18 AUD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,22 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,39 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,12 AUD, was einer positiven Bewertung von +8,93 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über die Garda Property Group eher neutral diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Garda Property Group liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 36,54, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt zeigt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie.