Garda Diversified Ppty Fund Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Im Fall der Garda Property Group wird aktuell ein RSI-Wert von 27,27 festgestellt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 25 weist auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Gut" bewertet.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 1,18 AUD für die Garda Property Group-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,165 AUD, was einem Unterschied von -1,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine neutrale Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,06 AUD, was einen positiven Unterschied von +9,91 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Garda Property Group verzeichnet, weshalb die Aktie hierfür mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält die Garda Property Group auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Garda Property Group eingestellt waren. Die Stimmung war hauptsächlich positiv, mit keinen negativen Diskussionen und einigen neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Garda Property Group daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.