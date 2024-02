Garda Diversified Ppty Fund Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Garda Property Group ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Garda Property Group zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung positiv war. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von 55,56 deutet darauf hin, dass die Garda Property Group aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs der Garda Property Group von 1,215 AUD mit einer Entfernung von +3,85 Prozent vom GD200 (1,17 AUD) bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,2 AUD auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Garda Property Group-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.