Porvair Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Analysten schätzen die Aktie der Porvair auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden keine guten Bewertungen abgegeben, 1 neutral und keine schlechten. Innerhalb eines Monats wurden ebenfalls keine guten Bewertungen abgegeben, 1 neutral und keine schlechten. Somit wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 648 GBP liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung der Porvair-Aktie. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 615,92 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 648 GBP lag, was einem Unterschied von +5,21 Prozent entspricht. Somit wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 629,8 GBP liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Porvair. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch komplett ignoriert wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.