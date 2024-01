Gapwaves ABries B Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Gapwaves in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Gapwaves wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, und insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gapwaves von 21,65 SEK mit +0,19 Prozent Entfernung vom GD200 (21,61 SEK) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 18,84 SEK auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +14,92 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Gapwaves-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Gapwaves wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gapwaves-Aktie hat einen Wert von 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 39,05, was bedeutet, dass Gapwaves hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gapwaves.

