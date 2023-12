Gap Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Gap zeigt eine neutrale Bewertung mit Werten von 50,51 für den 7-Tage-Zeitraum und 32 für den 25-Tage-Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die technische Analyse ergibt ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 21,28 USD 84,88 Prozent über dem GD200 (11,51 USD) liegt und der GD50 bei 17,09 USD, was einem positiven Signal von +24,52 Prozent entspricht. Daher wird der Aktienkurs als "gut" bewertet. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt. Im Branchenvergleich schneidet die Aktie von Gap mit einer Rendite von 88,73 Prozent im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" und einer Rendite von -5,71 Prozent im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche sehr gut ab, was zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie führt.