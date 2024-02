Gap Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gap. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,04 Punkte, was bedeutet, dass Gap momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 61,21) führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie in dieser Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Gap veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung Gut, 2 mal die Einschätzung Neutral und 1 mal das Rating Schlecht für Gap vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -39,3 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 12 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Gap von 19,77 USD als positiv bewertet, da er mit +50 Prozent Entfernung vom GD200 (13,18 USD) ein "Gut"-Signal auslöst. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,18 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Gap-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.