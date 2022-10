Gap Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Für die Aktie Gap aus dem Segment "Bekleidung Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 03.10.2022, 10:45 Uhr, ein Kurs von 8.21 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Gap derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,56 USD, womit der Kurs der Aktie (8,21 USD) um -34,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,56 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -14,12 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Gap beträgt bezogen auf das Kursniveau 7 Prozent und liegt mit 2,76 Prozent über dem Mittelwert (4,24) für diese Aktie. Gap bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,98. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Gap zahlt die Börse 16,98 Euro. Dies sind 57 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 39,55. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.