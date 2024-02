Gap Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Gap ergibt ein gemischtes Bild. Im vergangenen Monat trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gap-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Gap in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,09 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +67,25 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Gap 67,39 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen für Gap zeigen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs eine mögliche negative Veränderung um -39,27 Prozent bedeutet. Somit erhält die Gap-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Gap zeigt eine neutrale Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Gap. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".