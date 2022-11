Gap Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Gap weist am 28.11.2022, 01:00 Uhr einen Kurs von 14.84 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Bekleidung Einzelhandel" geführt.

Die Aussichten für Gap haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Die Aktie von Gap gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,98 insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 40,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Gap weist derzeit eine Dividendenrendite von 7 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 3,86 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,14 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Gap-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,33 USD. Der letzte Schlusskurs (14,84 USD) weicht somit +30,98 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (10,62 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+39,74 Prozent), somit erhält die Gap-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Gap-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

