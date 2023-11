Gaotu Techedu Incorporation (A) (A) Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Gaotu Techedu in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gaotu Techedu bei 2,35 USD liegt, was einer Entfernung von -26,1 Prozent vom GD200 (3,18 USD) entspricht. Dies signalisiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2,54 USD, was zu einem Abstand von -7,48 Prozent führt und somit auch ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Gaotu Techedu-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten mit 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Neutral", da 0 Analysten den Titel als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht einstuften. Das Kursziel liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gaotu Techedu liegt der RSI7 bei 79,25 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Gaotu Techedu-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.