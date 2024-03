Ganz schlecht Zoo Digital!

Die Aktie von Zoo Digital weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 13,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Software" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 13 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zoo Digital bei 64,96 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 25,25 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -61,13 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 43,39 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -41,81 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Zoo Digital derzeit einen RSI-Wert von 60,87 aufweist, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 84, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und daher auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Das Sentiment von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Die Untersuchung der Zoo Digital auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut", was zu dem Schluss führt, dass Zoo Digital hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.