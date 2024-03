Ganz schlecht Zaptec AS!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zaptec Asa diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Negative Diskussionen konnten in diesem Zeitraum nicht festgestellt werden, und an vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen war erkennbar, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zaptec Asa liegt bei 44,39 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 78,03 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Zaptec Asa-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend als "Schlecht" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 23,73 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 16,71 NOK liegt, was einer Abweichung von -29,58 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 19,83 NOK liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -15,73 Prozent führt. Insgesamt wird Zaptec Asa auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.