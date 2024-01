Ganz schlecht Yunda!

Der Aktienkurs von Yunda hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche, die im Durchschnitt um -1,12 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -46,73 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,57 Prozent erzielte, lag Yunda um 49,42 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yunda bei 6,74 CNH liegt, was eine Entfernung von -33,07 Prozent vom GD200 (10,07 CNH) bedeutet, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,37 CNH auf, was zu einem Abstand von -19,47 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders negativ über Yunda diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Yunda eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yunda in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".