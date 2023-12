Ganz schlecht Xiamen Xiangyu!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Xiamen Xiangyu-Aktie mit 6,81 CNH 20,07 Prozent unter dem GD200 (8,52 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 6,58 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,5 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Xiamen Xiangyu als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Bewertung, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Xiamen Xiangyu mit -18,21 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" (1,12 Prozent) und der "Luftfracht und Logistik"-Branche (1,12 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird.

Insgesamt erhält Xiamen Xiangyu daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe der Analyse.