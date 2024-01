Ganz schlecht Wynn Macau!

Weitere Suchergebnisse zu "Wynn Macau":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wynn Macau heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wynn Macau überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,29, was bedeutet, dass Wynn Macau weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wynn Macau-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,14 und liegt mit 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 31. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wynn Macau auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Bei Wynn Macau konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst bekommt Wynn Macau für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Wynn Macau im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Wynn Macau. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".