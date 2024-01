Ganz schlecht WideOpenWest!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Wideopenwest hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. Laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt das Stimmungsbarometer an sechs Tagen grün, was auf eine positive Stimmung unter den Marktteilnehmern hinweist. Negative Diskussionen wurden während dieses Zeitraums nicht verzeichnet, und an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Wideopenwest basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität in den letzten Wochen ergibt jedoch ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verdunkelte, wurde das Unternehmen auch weniger intensiv diskutiert und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dadurch erhält die Wideopenwest-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Wideopenwest derzeit ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 7,6 USD, während der Aktienkurs bei 4,05 USD liegt, was einer Abweichung von -46,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 4,87 USD um -16,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wideopenwest deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, da der RSI bei 40,54 liegt und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 56,96 ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und des RSI, dass die Wideopenwest-Aktie momentan mit gemischten Einschätzungen und einer Tendenz zu einer negativen Bewertung konfrontiert ist.