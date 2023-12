Ganz schlecht Wellfield Technologies!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wellfield von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare festgestellt hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, so dass die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was auf eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wellfield-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 90, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier anhand des RSI auf 25-Tage Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wellfield.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wellfield bei 0,22 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,13 CAD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -40,91 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -18,75 Prozent.

Insgesamt ergibt sich daher ein negativer Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Analysen, wodurch die Wellfield-Aktie insgesamt mit "Schlecht" eingestuft wird.