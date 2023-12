Ganz schlecht Wanhua Chemical!

Der Relative Strength Index (RSI) der Wanhua Chemical liegt bei 50,95 und weist daher auf eine neutrale Situation hin. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 72, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wanhua Chemical bei 90,29 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 75,87 CNH notiert. Dies führt zu einer Distanz von -15,97 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 82,7 CNH, was einer Distanz von -8,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Wanhua Chemical daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wanhua Chemical eingestellt waren. Trotz einigen neutralen Nachrichten in den letzten Tagen erhält das Unternehmen daher eine insgesamt positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Anlegerstimmung der Wanhua Chemical.