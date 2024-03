Ganz schlecht Vibrant!

Der Aktienkurs von Vibrant zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Rückgang um 26,46 Prozent, was 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche Luftfracht und Logistik beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -14,77 Prozent, und auch hier liegt Vibrant mit 11,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Vibrant liegt bei 53,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 48,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vibrant-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,06 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,042 SGD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,05 SGD über dem aktuellen Kurs von 0,042 SGD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vibrant derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luftfracht und Logistik, nämlich 1,64 % im Vergleich zu 8,16 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".