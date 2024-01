Ganz schlecht Verbund!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Verbund-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Der Durchschnittswert des Schlusskurses beträgt 77,97 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 75,5 EUR lag, was einem Unterschied von -3,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 83,29 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) für Verbund beträgt 83,33 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 66,61, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Verbund mit 2,82 Prozent 1,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche hat Verbund in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich nur um 1,67 Prozent gestiegen sind. Diese Überperformance von +22,12 Prozent führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.