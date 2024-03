Ganz schlecht Valeo!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Diskussionen im Netz. In Bezug auf die Aktie von Valeo ergibt sich hier ein gemischtes Bild.

Die Diskussionsintensität der Aktie hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die charttechnische Analyse der Valeo-Aktie zeigt ebenfalls keine positiven Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei nur 10,72 EUR liegt. Das entspricht einem Unterschied von -31,46 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating aufgrund eines Unterschieds von -10,44 Prozent.

Die Dividendenrendite von Valeo beträgt derzeit 1,25 %, was über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt und daher eine "Gut"-Einstufung für die ausgeschüttete Dividende ergibt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Auf Basis eines Zeitraums von 7 Tagen ergibt sich ein neutraler Wert von 53,54, während der RSI25-Wert von 61 ebenfalls neutral ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Valeo-Aktie, wobei die weichen Faktoren wie Diskussionsintensität und Stimmungsänderung eher negativ ausfallen. Die charttechnische Analyse und die Dividendenrendite deuten hingegen auf eine gewisse Stabilität hin. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Entscheidung über eine Investition in Valeo berücksichtigen.