Ganz schlecht Uscom!

Die Aktie der Uscom wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,05 AUD gehandelt. Der Aktienkurs von 0,033 AUD liegt damit um -34 Prozent darunter, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,04 AUD, was einer Differenz von -17,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet somit ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Uscom eher neutral diskutiert. An fünf Tagen überwogen dabei positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Uscom liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100 und wird daher ebenfalls als überkauft eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung rund um Uscom wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergab sich eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.