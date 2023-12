Ganz schlecht Unilever!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die technische Analyse der Unilever-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 4055,97 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 3787 GBP liegt, was einem Abstand von -6,63 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3852,61 GBP, was einer Differenz von -1,7 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Unilever-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen mehrheitlich negativ gegenüber Unilever. Die Stimmungsanalyse ergab demnach eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben überwiegend Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Unilever von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten besitzt die Unilever-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13, was bedeutet, dass die Börse 13,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Unilever zahlt. Dies ist 69 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Unilever eine Dividendenrendite von 3,72 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Investments.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass die Unilever-Aktie aufgrund der aktuellen Kursentwicklung und Anlegerstimmung eher skeptisch betrachtet wird.