Ganz schlecht U S Silica!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen zu Us Silica wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Us Silica ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Us Silica zeigt einen Wert von 61,05, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,86 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Us Silica niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Us Silica basierend auf den untersuchten Faktoren.